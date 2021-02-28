Названа диета для предотвращения болезней сердца

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала диету для профилактики и предотвращения болезней сердца.

Специалист отметила, что важно соблюдать определенный рацион, а не только отказаться от отдельных продуктов, чтобы предотвратить недуги.

По ее словам, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо снизить потребление животных жиров, уменьшить количество потребление красного мяса до двух раз в неделю, а также исключить переработанное мясо — колбасы, ветчину, сардельки. Вместе с этим нужно увеличить количество овощей в рационе и в умеренных количествах употреблять фрукты каждый день.

Диетолог также добавила, что риск заболеваний сердца также минимизируют полиненасыщенные жирные кислоты. «Ими может быть как льняное масло, орехи, семечки в умеренном количестве, так и жирная морская рыба в умеренном количестве», — объяснила Ионова в эфире радио «Говорит Москва».

При этом она уточнила, что речная рыба, например севрюга или осетрина, не подойдут.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть сырые овощи.