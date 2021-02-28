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Общество. Новости

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Пять студентов умерли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте

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В Ташкенте пять студентов из трех вузов, проживающие вместе в частном доме, скончались от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает генпрокуратура Узбекистана в Telegram-канале.

Тела пяти человек были обнаружены в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом».

По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК Узбекистана «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек».

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