Прокуратура начала проверку после драки двух школьниц в Омске

Прокуратура проверит школу-интернат №2 в Омске после появления в сети видео, на котором две школьницы избивают друг друга на улице.

«Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними», — говорится на сайте ведомства.

Личности школьниц установлены, опрошены их одноклассники и вызваны родители и законные представители всех участников ситуации. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В городском департаменте образования уточнили РИА «Новости», что инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования №2.

Запись драки появилась в соцсети «ВКонтакте» вечером 27 февраля. На кадрах видно, как девочки избивают друг друга на улице, а стоящие рядом подростки призывают продолжать драку.

Ранее во Владивостоке три школьницы сняли на видео, как избивают одноклассницу.