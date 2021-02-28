Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Молодые люди в парке на Воробьевых горах на фоне Московского международного делового центра &laquo;Москва-Сити&raquo; Молодые люди в парке на Воробьевых горах на фоне Московского международного делового центра &laquo;Москва-Сити&raquo;

Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В праздничные выходные, в том числе 8 марта, в Москве ожидается морозная погода, возможен снег, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, в первые дни марта в столице будет относительно тепло, однако такая погода не сохранится на праздники.

«Если в первую пятидневку марта нас ожидают температуры от нуля до минус двух и днем положительные температуры, то там (в праздники) температура и ночью, и днем будет отрицательной», – предупредила синоптик.

Ранее Позднякова сообщила, что появившаяся из-за оттепели слякоть в Москве останется в городе вплоть до апреля.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.