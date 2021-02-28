Германия ужесточит контроль на границе с Францией из-за COVID-19

Власти Германии ужесточат требования на границе с Францией на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Spiegel.

В минздраве страны уточнили, что с 0.00 (2.00 мск) вторника, 2 марта, французский департамент Мозель будет рассматриваться как зона широкого распространения коронавирусной инфекции.

Там добавили, что «южноафриканский» штамм коронавируса был обнаружен в этом департаменте в октябре 2020 года.

Согласно новым правилам, въезжающие на территорию Германии должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее 48 часов.

Кроме того, будут прекращены авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки, проводимые из Мозеля в Германию. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,4 млн заболевших, свыше 90 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19.