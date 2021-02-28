Чехия может начать вакцинацию «Спутником V» не дожидаясь одобрения ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не дожидаясь решения Евросоюза. Об этом сообщает CNN Prima.

Он отметил, что для начала кампании по вакцинации населения достаточно получение разрешения чешского фармацевтического регулятора Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

«Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть «Спутник V», — подчеркнул Бабиш.

По его словам, он уже поднимал данный вопрос на заседании Евросовета.

Чешский премьер добавил, что полностью доверяет российскому препарату. Он также выразил недовольство в отношении проводимых попытках очернить российский препарат по политическим или идеологическим соображениям.

Ранее стало известно, что президент Чехии обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,4 млн заболевших, свыше 90 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».