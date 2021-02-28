В Швеции описали планы РФ на Арктику фразой из «Маши и Медведя»

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен рассказала о «планах» России на Арктику фразой из российского мультфильма «Маша и Медведь». Об этом она написала в статье для издания Dagens Nyheter.

Так, она сослалась на серию, в которой главные герои должны раздать новогодние подарки, но Маша легла на них и сказала: «Не дам!»

«Вкратце об отношении российского правительства к Арктике», — написала Лорен.

Журналистка добавила, что Россия владеет почти 50% региона, но при этом якобы намерена получить контроль и над другими зонами.

Кроме того, по ее словам, Россия хочет получить полный контроль над Северным морским путем. Она уточнила, что в этом вопросе у России нет конкуренции, поскольку она является «единственной страной в мире, у которой есть атомный ледокольный флот».

Ранее WSJ рассказала, что США и Канада намерены обновить спутники для борьбы с РФ в Арктике.