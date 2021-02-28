Синоптик предупредил о приближении к Москве арктических холодов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о надвигающихся на Москву в начале марта арктических холодах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, календарная весна начнется со слабой оттепели — днем температура поднимется чуть выше нуля.

Синоптик призвал быть готовыми к холодному началу марта.

«5 марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе», — сказал он, отметив, что днем температура опустится до -4°C.

Уже 7 и 8 марта морозы достигнут своего пика — -17...-19°C ночью.

Однако уже 9-10 марта, по словам синоптика, Москву ждет волна потепления.