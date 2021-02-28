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Общество. Новости

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Под Нижним Новгородом найдена убитой семья из четырех человек

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В Нижегородской области найдены тела семьи из четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он уточнил, что тела были обнаружены в поселке Кудьма.

Собеседник агентства также добавил, что найдены тела мужчины, двух женщин и ребенка.

На месте работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства смерти не называются.

В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили о проведении оперативно-разыскных мероприятий. На данный момент в Московском регионе организованы поиски автомобиля с подозреваемым.

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