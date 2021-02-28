СК завел дело после убийства семьи под Нижним Новгородом

Следственный комитет России завел уголовное дело после убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СК.

Уголовное производство было инициировано по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

По данным следствия, убитыми в поселке Кудьма оказались 64-летний дедушка, 63-летняя бабушка, 41-летняя женщина и ее пятилетний ребенок.

После проведенной экспертизы на телах погибших были обнаружены следы насильственной смерти.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее об обнаружении тел рассказал источник.