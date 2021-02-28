По подозрению в убийстве четырёх человек в Нижегородской области задержаны двое

Правоохранительные органы располагают информацией о задержании двоих подозреваемых по делу об убийстве четырёх человек в Нижегородской области. Об этом сообщил «Интерфакс» осведомлённый источник.

«По предварительным данным, двое задержаны на территории Владимирской области», - сказал собеседник агентства.

Он не назвал личности задержанных.

Между тем, другой источник «уточнил, что ранее в розыск объявлялись гражданин Армении и Узбекистана, известны их имена и марка автомобиля.

«По поступившей информации, они были вооружены холодным оружием», - добавил источник.

Предположительно, подозреваемые направлялись в сторону Москвы.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации.

1ам мл