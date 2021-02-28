Вильфанд прогнозирует много предупреждений об опасности погоды в марте для россиян

Чередование периодов очень холодной и очень теплой погоды и достаточно большое количество предупреждений об опасности погодных условий ожидают россиян в марте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Почти на всей территории страны температурный фон прогнозируется близким к обычным, средним мартовским значениям. Но с уверенностью можно сказать, что эти средние, нормальные значения будут состоять из суммирования больших амплитуд температуры: будут очень холодные и очень теплые эпизоды. Будет также достаточно большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хоть и температура прогнозируется нормальной. Это очень опасно, когда норма связана с неоднородностью погоды», — сообщил он.

По словам Вильфанда, исключением станут север Урала, северо-восток европейской части РФ, северо-запад Сибири и Красноярского края, где температура в марте будет ниже нормы, а в Алтайском крае, напротив, температура прогнозируется выше нормы.