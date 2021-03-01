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Общество. Новости

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Стали известны регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

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В Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО зафиксирована самая низкая доля просроченных кредитов у населения по итогам прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В свою очередь сообщается, что у Ингушетии и других республик Северного Кавказа самые высокие показатели просроченной задолженности среди российских регионов.

Для оценки доли просроченной задолженности населения перед банками эксперты агентства провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики.

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