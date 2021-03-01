Депутат-миллиардер Павшов два месяца проведет под стражей

Депутат-миллиардер Сахалинской областной Думы Дмитрий Пашов, задержанный в Хабаровске в пятницу, заключен под стражу на два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центральном районном суде.

«Центральным районным судом 28 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее, как решит следователь», — говорится в сообщении£Ко£Ко£.

Уголовные дела, по которым судят Пашова ела, в связи с которыми, возбуждены давно

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.

Как сообщалось, Пашов прилетел в город в командировку и был вызван на допрос по старому делу, по которому уже истек срок привлечения к ответственности. Речь идет о видео про «крабового короля» Олега Кана, которое в том числе было использовано в известном ролике телеканала «Россия-24». На кадрах запечатлено, как кто-то из друзей парламентария вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. Агентство указывает, что сам Пашов к ней и вовсе не прикасался.

Из-за этого ролика чиновника допросили, после чего ему предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно, его временно оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.