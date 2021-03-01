На родителей «напавших» на ювелирный «детей-единорогов» составили протоколы

Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении родителей, чьи дети в костюмах единорогов приняли участие в инсценировке нападения на ювелирный магазин в Сахалинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская на своей странице в Instagram.

«В розыгрыше принимали участие двое детей – мальчик 7 лет и девочка 10 лет, родители которых были в курсе происходящего. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении», – написала омбудсмен.

Она добавила, что протоколы составлены по статье КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный магазин в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, разбили молотком витрину и убежали. Впоследствии стало известно, что владелица магазина наняла детей для «пиар-акции».