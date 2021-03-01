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Общество. Новости

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Горбачев отметил успехи российской науки в борьбе с коронавирусом

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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что борьба с пандемией коронавируса принесла российской науке большой успех, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время странам необходимо объединить усилия для одоления коронавируса, и работать над этим без политических игр и интриг.

«Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — сказал бывший советский лидер.

Ранее Горбачев призвал президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена встретиться для снижения угрозы ядерной войны.

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