Умеренная магнитная буря началась на Земле в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря», – указано на сайте.

Отмечается, что буря относится к уровню G2, второму из пяти существующих. Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.