Экс-глава подмосковного района Шестун этапирован в колонию

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун этапирован из следственного изолятора «Матросская тишина» в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Шестуна этапировали в колонию для дальнейшего отбытия наказания», – рассказал источник.

Экс-главу району арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

В декабре 2020 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным.