В России выявлен 11 571 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 11 571 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 12% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 333 пациента, полностью выздоровели 11 277 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавирусной инфекции, из них 86 455 — с летальным исходом. Вылечились 3 823 074 человек.

Ранее в ВОЗ сообщили, что менее 10% жителей планеты имеют антитела к COVID-19.