Следствие требует продлить арест Сафронову

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подала ходатайство о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство о продлении Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей», – заявили в суде.

Вопрос о продлении ареста будет рассмотрен 2 марта, указано в сообщении.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ознакомился со всеми основными публикациями по делу против Сафронова.