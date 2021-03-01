В Москве зафиксировано 2097 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили 2097 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«Подтверждено 2 097 новых случаев заражения, госпитализировано 714 человек, скончались 42 пациента», – указано в сообщении.

По данным оперштаба, полностью вылечился еще 1541 человек.

Всего по России за сутки выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев COVID-19, из них более 86 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 3,8 млн человек.