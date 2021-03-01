Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Появилось видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Управление Следственного комитета по Нижегородской области опубликовало видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью из четырех человек, а также кадры допроса подозреваемого. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео снято, как подозреваемого в совершении преступления заводят в здание управления СК, а после его допрашивают.

Кроме того, обнародованы кадры работы криминалистов на месте происшествия, где с помощью ультрафиолета на полу и на вещах ищут кровь и друге биологические следы.

28 февраля тела пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына были обнаружены в поселке Кудьма. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.