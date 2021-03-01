Появилось видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью

Управление Следственного комитета по Нижегородской области опубликовало видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью из четырех человек, а также кадры допроса подозреваемого. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео снято, как подозреваемого в совершении преступления заводят в здание управления СК, а после его допрашивают.

Кроме того, обнародованы кадры работы криминалистов на месте происшествия, где с помощью ультрафиолета на полу и на вещах ищут кровь и друге биологические следы.

28 февраля тела пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына были обнаружены в поселке Кудьма. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом.