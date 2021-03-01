Женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 марта

Женщины хотели бы получить в подарок на 8 марта ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, выявил опрос сервиса «Авито».

38% женщин рассказали, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% — косметику или парфюмерию.

Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат, свидетельствует опрос.

13% хотят в качестве подарка получить одежду или обувь.

Также 27% женщин хотели бы получить в качестве подарка завтрак в постель, или массаж от любимого. 18% опрошенных ждут, когда им подарят электронику для дома, а 14% — гаджеты. Также некоторые респондентки мечтают о поездке за город, путевке или интересной книге. Меньше всего женщины ждут на 8 марта посуду, алкоголь и деньги.

При этом 44% мужчин планируют подарить дамам косметику и парфюмерию, 28% хотят подарить подарочный сертификат в любимый магазин. Большинство респондентов (71%) хотят потратить на подарок до 5 тыс. руб. Лишь 6% мужчин готовы потратить более 10 тыс. руб.

В опросе приняли участие 2000 россиян.