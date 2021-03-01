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Общество. Новости

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Житель Воронежа предстанет перед судом за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

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Житель Воронежа предстанет перед судом за публикацию фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн», против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, Александр Хорошильцев, разместив 4 мая 2020 года на указанном сайте это фото, «публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма».

Уголовное дело направлено в Воронежский областной суд.

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Владивостока подозревают в публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

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