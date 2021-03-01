СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом

Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из-за денег. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, 28 февраля мужчина, работавший подсобным рабочим в частном доме в поселке Кудьма, напал с ножом на 64-летнего пенсионера, затем на его 63-летнюю супругу. После подозреваемый убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. В дальнейшем он украл крупную сумму денег и ценности и скрылся с места преступления.

В тот же день 14-летняя девочка, которая в момент трагедии была на занятиях, не сумев дозвониться домой, обратилась к отцу, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа узнать, что могло произойти. Сосед, увидев жертв происшествия, вызвал правоохранителей.

Был задержан 26-летний подозреваемый. 1 марта его доставили в Нижний Новгород для допроса к следователям СК.

«Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК», — говорится в сообщении.

Ранее появилось видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью.