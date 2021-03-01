В Кремле прокомментировали ситуацию с бедностью в России в период пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бедностью, возникшей в России в период пандемии коронавируса.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщило, что количество россиян, финансово пострадавших от последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, выросло почти в два раза за полгода.

«Если начинать с конца, тема продуктовых сертификатов, в экспертных кругах обсуждается и у нас. Мы не согласны с публикацией, выводы, к которым пришли авторы публикации неверные», — сказал Песков.

По его словам, действительно многие граждане почувствовали изменения в сторону ухудшения. Однако, с утверждением о том, что в России эта проблема более очевидна, чем в других странах, в Кремле не согласны.

В феврале президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы отметил, что «можно подумать» о введении продовольственных сертификатов в России. До этого, в декабре 2020 года, стало известно, что группа депутатов и сенаторов готовят законопроект о продуктовых сертификатах для россиян с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться такой мерой социальной поддержки, нужно будет подать соответствующее заявление.