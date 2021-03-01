ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19 с клеточным иммунитетом

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ведет разработку новой вакцины от коронавируса, которая способствует выработке клеточного иммунитета, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы разрабатываем вакцину, которая <...> прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность», — заявила Скворцова.

Она добавила, что антительный иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев, а клеточный — годами. По ее словам, в ходе некоторых экспериментов было доказано сохранение такого иммунитета до 13-17 лет.

В ходе встречи с российским лидером глава ФМБА также рассказала о ходе исследований российского препарата-антидота от COVID-19.