Отрицавшего Холокост ученого подозревают в попытке реабилитировать нацизм

Прокуратура Ленинградской области в ходе проверки установила, что профессор ряда вузов Санкт-Петербурга Владимир Матвеев реабилитировал нацизм, отрицая существование холокоста во время вебинара для учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», — говорится в сообщении.

Соответствующие материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

28 января стало известно, что профессор Матвеев в ходе вебинара для учителей усомнился в существовании Холокоста. По его словам, уничтожение 6 млн евреев в годы войны является мифом, а газовые камеры немцы использовали не для уничтожения людей, а для дезинфекции.

Позже стало известно, что Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) уволил ученого Матвеева за его слова о Холокосте.