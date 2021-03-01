Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Министр здравоохранения Украины публично вакцинировался от COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Минздрава Украины Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Украинский Минздрав транслировал процедуру на своей странице в Facebook.

Отмечается, что он прошел вакцинацию в Александровской клинической больнице Киева.

После введения инъекции министр пошутил, что чувствует себя лучше, чем до укола.

Степанов также отметил, что собственным примером доказывает безопасность вакцины.

На прошлой неделе стало известно, что на Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.