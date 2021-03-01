ЕСПЧ согласился рассмотреть просьбу РФ об отмене обеспечительных мер по Навальному

Страсбургский суд рассмотрит просьбу России отменить решение по обеспечительным мерам в отношении Алексея Навального. Об этом сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин, передает ТАСС.

Он уточнил, что российская сторона направила официальный документ в суд с просьбой пересмотреть это решение и признать неприменимой эту жалобу, которая была принята.

«Он [документ] принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены», — заявил Гальперин.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного.

Ранее ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. Минюст, в свою очередь, назвал это требование заведомо неисполнимым.