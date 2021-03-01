Словакия вслед за Венгрией одобрила «Спутник V»

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Словакии. Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ, который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Таким образом, Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в ЕС, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований «Спутник V» в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии», — говорится в сообщении.

Словакия получит первые дозы «Спутника V» уже 1 марта.

«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет», — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, поступило множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V».

Ранее российские ученые заявляли, что «Спутник V» хорошо справляется с мутациями COVID-19.