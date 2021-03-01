В ООН выступили с обращением к РФ по ситуации с Навальным

В Совете по правам человека ООН рассказали, что в декабре направили российским властям письмо с итогами четырехмесячного расследования ситуации с Алексеем Навальным, но не получили ответа. В связи с этим в организации призвали правительство России разрешить проведение международного расследования, передает РИА «Новости».

Совместное заявление подготовили спецдокладчики СПЧ ООН Аньес Калламар и Айрин Хан. Они считают, что необходимо провести международное расследование. Оно позволит установить факты и прояснить все обстоятельства, касающиеся ситуации с Навальным в конце августа прошлого года.

«Это расследование особенно актуально сейчас, когда Навальный заключен под стражу. Мы призываем правительство РФ запросить или разрешить проведение расследования такого рода», — подчеркнули спецдокладчики ООН.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращению в РФ его задержали.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.