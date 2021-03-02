На Украине назвал условие для подачи воды в Крым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условие для начала подачи воды в Крым. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Он обратился к украинским властям с призывом не снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

«Мы какую-то несем за это ответственность? Может, есть какие-то международные обязательства Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины», — заявил Аваков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.