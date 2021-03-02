Аргентина заинтересовалась новыми российскими вакцинами от COVID-19

Советник президента Аргентины Сесилия Николини рассказала об интересе властей страны к новым российским препаратам от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в частности, интерес проявляется к вакцине «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Она подчеркнула, что в Аргентине доверяют российскому технологическому развитию и науке. Советник уточнила, что по этой причине они поверили в вакцину «Спутник V».

«Другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными», — сказала Николини.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,9 млн заболевших, свыше 90,5 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».