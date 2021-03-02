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Общество. Новости

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Российский депутат призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой

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Депутат Госдумы России Михаил Шеремет прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который назвал условие подачи воды в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, такие слова являются неуместным шантаже, и призвал киевские власти прекратить его.

«Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. Крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины», — подчеркнул Шеремет.

Он отметил, что Украина перестала снабжать полуостров водой семь лет назад, однако регион справляется с данной ситуацией при помощи своих ресурсов.

Депутат добавил, что Крым является процветающим регионом, что вызывает завить у Киева.

Ранее Аваков призвал украинские власти не обеспечивать Крым водой, пока полуостров не войдет в состав Украины. В свою очередь в Крыму заявили, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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