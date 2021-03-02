Голикова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, число новых случаев заражения коронавирусом в России снижается. Однако при этом, как добавила вице-премьер, ситуация в стране остается «достаточно серьезной».

Ранее вице-премьер спрогнозировала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».