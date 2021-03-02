Рекордное число американцев признались в негативном отношении к РФ

Опрос социологической службы Gallup показал, что более половины опрошенных жителей США достаточно негативно относятся к России, КНДР, Ирану, Ираку и Афганистану, передает РИА «Новости».

Согласно опросу, очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% — в целом негативно. Благоприятное и очень благоприятное отношение к России сложилось у 22% опрошенных. Агентство подчеркивает, что эти цифры оказались рекордными с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос Gallup. В 2020 году неблагоприятно к России относились 72%, а благоприятно — 28%.

Больше всего американцы симпатизируют Канаде: страну позитивно оценили 92% американцев, тогда как негативно о ней высказались всего 6% участников опроса. Хуже всего граждане Соединенных Штатов относятся к КНДР, которой положительную оценку дали всего 11% участников. Кроме того, от 85% до 79% опрошенных рассказали об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.

Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1 021 человек.

Ранее в США заявили, что Россию ждут «не просто санкции».