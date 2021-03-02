Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поручил до 15 марта наладить работу по организации записи на личный прием к чиновникам, так как он не смог записаться к себе на прием. Об этом пишет агентство РИА «Новости».

Ради эксперимента Гладков попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться. Также он отметил, что уже три месяца не может добиться качественной записи на прием к губернатору по личным вопросам.

«Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — заявил он.

Гладков признался, что постоянно получает жалобы от людей, которые не могут записаться на прием.

«Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский», — подчеркнул врио губернатора.

В конце прошлого года глава Белгородской области первым объявил 31 декабря выходным.