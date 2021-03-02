Россияне рассказали, куда хотели бы поехать весной

Большинство россиян (27%) хотели бы поехать весной в Стамбул, где в это время года традиционно проходит парад тюльпанов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для путешествий OneTwoTrip.

Вторым по популярности направлением стал Сочи, его выбрали 14% граждан.

6% респондентов отдали предпочтение Калининграду, 4,6% — Санкт-Петербургу, по 2,5% — Кисловодску и Дубаю, 2% — Белграду, 1,7% — Москве.

При этом отдельно россияне выделили весь Крым (5,5%). Большинство опрошенных (2,5%) хотели бы отправиться на Ялту, также проголосовали за Севастополь (1%).

По 1,2% граждан выбрали Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокию.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек по все России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в 2021 году в России.