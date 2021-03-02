В Совфеде оценили ситуацию с открытием российских границ в будущем

Границы России с другими государствами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, пока невозможно точно сказать, когда государства будут готовы открыть границы для иностранных граждан.

«Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что как только она позволит, границы будут постепенно открываться», — сказала Матвиенко.

Ранее Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в 2021 году в России из-за ситуации с коронавирусом.