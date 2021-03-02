Мясо буйвола под видом говядины продавали в подмосковный интернат

Мясо буйвола под видом говядины продавали в детский дом-интернат для умственно отсталых детей Орехово-Зуевского городского округа в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяну Петрову.

Согласно данным ведомства, в период с января по декабрь 2020 года одна из московских фирм по контракту поставляла в интернат мясо говядины. Впоследствии выяснилось, что в продукте есть ДНК буйвола. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.

По словам Петровой, правоохранители установили причастность к совершению преступления директора фирмы-поставщика мясной продукции и сотрудника ветеринарной станции, который внес заведомо ложные сведения в ветеринарную справку.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.