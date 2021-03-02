Неизвестные осквернили танк-памятник Т-34 под Нарвой

Вандалы осквернили танк-памятник Т-34 под эстонским городом Нарва. Об этом сообщает газета Postimees.

Отмечается, что на броне танка неизвестные оставили оскорбительную надпись на русском языке. По словам представителя организации «Память» Людмилы Лобиной, в настоящее время идет расследование произошедшего.

Она отметила, что волонтерам практически удалось избавиться от надписи на монументе.

Танк-памятник Т-34 установлен у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под командованием генерала Федюнинского пересекли реку Нарву.

Ранее сообщалось, что вандалы снегом потушили Вечный огонь в Петербурге.