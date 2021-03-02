Московского зампрокурора объявили в международный розыск

СКР объявил в международный розыск экс-заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Басманного суда уточнили, что суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Листопада, объявленного в международный розыск и обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ.

В суде подчеркнули, что речь идет о заочном аресте фигуранта дела.

Также 2 марта стало известно, что Следственный комитет Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск.