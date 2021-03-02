Песков заявил, что определить виновность Сафронова в госизмене может только суд

Определить виновность бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в госизмене может только суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лефортовский суд Москвы во вторник, 2 марта, рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста россиянину.

По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет о процессуальных действиях, которые не могут докладываться президенту РФ.

«Служба безопасности занимается этим делом, потому что преступление весьма тяжкое. Степень виновности и невиновности может определить только суд», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин ознакомился со всеми основными публикациями по делу против Сафронова.