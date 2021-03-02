В Москве 3-летнего мальчика госпитализировали с наркотическим отравлением

В Москве трехлетнего мальчика госпитализировали с острым наркотическим отравлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 1 марта. Медики детской больницы, куда привезли ребенка, диагностировали у него острое отравление наркотическим веществом.

Следователи начали по факту произошедшего доследственную проверку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Следователи также проверят условия жизни и воспитания мальчика в семье.

Ранее сообщалось, что на петербуржца завели дело по подозрению в отравлении дочери наркотиками.