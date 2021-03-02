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Общество. Новости

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В жилом доме в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат

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В жилом доме в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Отмечается, что по предварительным данным, инцидент не носит криминального характера.

По данным МВД, в доме, произошел инцидент, находились несколько человек. Пострадал один человек, которого доставили в городскую клиническую больницу № 40 с ожогами порядка 20% тела.

Ранее сообщалось, что в жилом доме Нижнего Новгорода взорвался газ.

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