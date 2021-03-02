Минздрав Словакии разрешил использовать вакцину «Спутник V»

Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник, 2 марта, разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте словацкого ведомства.

«Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины «Спутник V» в республике на период до конца августа 2021 года», — говорится в сообщении.

В документе указано, что полную ответственность за терапию российским препаратом берет на себя практикующий врач.

Желающие получить «Спутник V» должны будут подписать документ, в котором сказано, что это лекарство не прошло регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

Первая партия «Спутник V» была доставлена 1 марта из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.

Ранее сообщалось, что Словакия зарегистрировала «Спутник V».