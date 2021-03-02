Стартовало обучение на втором потоке программы «Женщина-лидер»

Представительницы более 40 регионов направили заявки на обучение на втором потоке образовательной программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж», заявила во вторник на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя Совфеда Галина Карелова.

По ее словам, было получено 150 заявок из 41 субъекта РФ.

Карелова констатировала, что в стране растет запрос на женское лидерство.

«Каждая шестая из участниц — это финалистка или победительница конкурса «Лидеры России», — подчеркнула проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Программа будет продолжаться порядка трех месяцев, участниц разделят на 25 команд.

«Финальный модуль, надеемся, сможем провести в Солнечногорске в мастерской управления «Сенеж», — сказала Афонина.