В Роспотребнадзоре заявили, что Россия еще не прошла первую волну коронавируса

В России нет второй волны коронавируса, так как страна не прошла еще первую. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА «Новости».

На данный момент Россия находится в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса, считает Горелов.

«Классика жанра — ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта. <...> По сути, мы живем с вами еще в первой волне», — объяснил Горелов.

Эпидемиолог рассказал, что у 18% россиян, переболевших коронавирусом бессимптомно или с незначительными симптомами, так и не появились антитела.

За минувшие сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции.