Власти Нигерии сообщили об освобождении 279 похищенных школьниц

Похищенных из школы-интерната в Нигерии 279 девочек освободили, сообщает Al Jazeera со ссылкой на губернатора северо-западного штата страны Белло Матавалле.

Он сообщил, что школьницы находились в безопасности, и что выкуп за их освобождение платить не пришлось.

«Сегодня мы получили детей, которые находились в плену с пятницы. Я инициировал мирное соглашение, которое дало положительный результат. Никакого выкупа не было выплачено никому. Я настаивал, что никому из них мы ничего не дадим», — сказал Матавалле.

Губернатор добавил, что студенты были доставлены в медицинское учреждение для медицинского осмотра.

В апреле 2014 года джихадисты похитили более 270 девушек из школы в Нигерии. Позже стало известно, что 100 из них отказались покидать плен.